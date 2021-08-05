聯詠(3034)今日舉行法人說明會，晶圓產能緊張，副董事長王守仁表示，「預計一直到2022年都無法滿足客戶需求」!

晶圓產能依舊是法說會關注焦點，王守仁表示，Drive IC的供給還是很緊張，尤其是28奈米以下，今年年底沒看到復甦跡象，聯詠2022年產能都已經和供應鏈做初步協商，目前看來，還是沒辦法滿足需求，聯詠也持續和供應鏈協調中，「預計一直到2022年都無法滿足客戶需求」。

另外，大陸晶圓代工廠晶合集成下半年開出新產能，但目前看來對Drive IC的晶圓吃緊緩解有限，王守仁認為，晶圓廠基本上產能擴充還是以總產能的概念為主，廠商會將其調整到最適化，不太會針對單一領域。

聯詠對於市況仍相當看好，王守仁表示，就目前市場狀況來說，電視面板目前中小尺寸的TV需求有下降，大尺寸還是不錯，主要是缺料狀況下，廠商朝向大尺寸發展；NB部分，chromebook需求比較弱，商用筆電、顯示器的需求都不錯；手機需求則因為第二季大陸市場比較差，加上印度、東南亞有疫情，第三季廠商鋪貨新機，應該出貨會恢復成長；車載需求則依舊強勁，沒有辦法完全滿足客戶需求。整體來說，目前面板廠庫存健康，廠商因應市場需求動態調整產能。

王守仁表示，以聯詠來說，技術、產品還是和核心，聯詠在技術上會繼續投資在設計、製成上，產品上也會持續擴大產品線和應用，提供客戶整體解決方案，提高客戶對聯詠的黏著度。