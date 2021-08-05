新北市捷運住宅房價指數創實價登錄以來新高，全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰指出，房市「三高一低」支撐強勁，雙北捷運沿線買盤強勁。他說，全球經濟進入復甦期，台灣在半導體大廠持續投資先進製程設備、航空航運業擴增設備情形下，企業擴大資本支出投資動能續強，預估今年民間投資年成長率將可達8.9％，儘管房地合一與實價登錄雙2.0上路，但房市在高通膨、高經濟成長、高資金回流及低利率等「三高一低」的支撐之下，他對下半年房市表現深具信心。

今年的台商回台投資情況優於去年，加上外銷訂單創歷年同月新高，年增31.1％，寫下連16個月正成長；中央研究院經濟研究所28日修正2021年台灣實質經濟成長率預測至5.05％，甚至可能上看6%，疫情降級後消費及房市陸續出現強勁反彈，雙北捷運沿線報復性買盤出籠，接待中心預約賞屋人潮也開始回流。

疫情平緩剛需買盤重新啟動，雙北捷運沿線增值潛力佳備受青睞，根據新北市政府地政局所公布最新一期住宅價格指數顯示，110年Q1之全市各捷運線房價指數多數呈現上漲趨勢，其中淡水線指數為101.83，達近5年來高點；板南線(土城段)、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線及環狀線指數分別為108.49、110.58、108.29、106.84、111.51及107.61，皆達實價登錄以來新高點。

賴正鎰指出，後疫期全球通膨壓力愈來愈大，加上台灣去年以來營建缺工缺料現象加劇，今年上半年營造工程物價指數平均年增率達8.82％，更寫下2009年同期以來最大漲幅，今年推案或已開工的建案，有很多建商礙於營造成本不斷推高，乾脆先封盤，等到完工後再推成屋銷售。

賴正鎰認為，台灣人本來多數存在「有土斯有財」的觀念，不動產投報率向來不讓人失望，眼看營建成本居高不下導致房價難有下跌空間，有購屋需求的消費者很擔心愈晚買房價愈貴，因此在疫期平緩之後都選擇積極進場。