《金融》未創新高 7月外匯存底5430.76億美元 16:332021/08/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國外匯存底未再創歷史新高！中央銀行今（5）日公布，7月外匯存底為5430.76億美元，月減2.06億美元。 《電機股》亞德客-KY、氣立7月營收 年增逾25％ 《金融》外匯存底倒退嚕 7月外資加計股利匯出60.18億美元 #外匯存底 #億美 #創新高 #我國 #未再 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》科技股掌舵 歐股連3高 09:452021/08/05 財經 《半導體》7月營收攀峰 德微強勢走高 10:022021/08/05 財經 《商情》避險需求增 支撐紐約期金走高 09:452021/08/05 財經 《國際產業》獲利創新高＋上修財測 通用仍暴跌近9％ 15:082021/08/05 財經 《其他股》億豐獲利率仍有戲 5字頭近在咫尺 11:272021/08/05 財經 美媒：未進中方島嶼12浬內 英在南海屈服北京 12:592021/08/05 國際 《光電股》大立光7月營收月增12.85％ 8月會更好一點 16:502021/08/05 財經 《科技》IDC：今年台灣公有雲市場規模10.57億美元 年增21.4％ 12:352021/08/05 財經 東奧中華隊獎牌創新高 體育署曝「黃金計畫」內容 13:442021/08/05 政治 《其他股》億豐毛利看俏 外資按讚升價 11:442021/08/05 財經 全球確診數破2億 半年倍增 美國居冠 04:102021/08/05 話題觀察 財經熱門新聞 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 他想解約100萬儲蓄險All in這檔 內行驚喊：別傻了 就快躺著賺 - 財經 航運股長期價值浮現 中信銀：短線操作風險高 - 財經 愛女現身 成股東會嬌點 - 財經要聞 - 工商時報 台股成交量恐怖龜縮30％ 老手爆熱錢逃命原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。