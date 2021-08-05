日前因桃園大溪街口溪部分護岸破損有安全疑慮，且舊有設計無法提供生物良好棲息環境，桃園市政府水務局日前辦理「街口溪生態水岸步道工程」並於上月20日完工，砌石交疊的河道為大溪「神之鄉」再造一觀光秘境。

電視劇「神之鄉」的火紅讓國內許多民眾開始關注桃園大溪這塊文化重鎮，不少民眾更趁解封之際前往大溪一探電視劇背後的真正模樣，此外，日前水務局辦理的「街口溪生態水岸步道」於上月20完工，拆除了舊有的混凝土牆，取而代之的是砌石交疊的自然河道，讓民眾除電視劇相關景點外，更多了一處生機盎然的秘境前往。

水務局指出，街口溪水質乾淨，因緊鄰田野及次生林地，溪內動植物資源相當豐富，是桃園都會地區自然保留完整的溪流之一，此外，街口溪生態水岸步道鄰近大溪木藝博物館、大溪老街等多處重要景點，以及田心仔古道、小角仔古道等歷史古道，讓該步道不只充滿生機盎然，更帶著濃濃的文化氛圍。

水務局長表示，街口溪大溪國中至中華路121巷段因護岸破損有疑慮，且河道牆面、河底均為混凝土包覆的「三面光」，無法提供生物良好的棲息環境，加上當地居民反應有休憩需求，且該路段為大溪國中學生上下學路段，故規劃「街口溪生態水岸步道工程」，以改建220公尺護岸，並新設423公尺的步道。

為回復原有河溪之生態多樣性，水務局指出，進行護岸改建時採生態保育工法，將人工渠道形式改建為砌石護岸和砌石樑，並將河底回復為自然底質，更進一步創造深潭淺瀨、水中生物庇護所以及設置生物廊道創造棲地連結，腔調工程為街口溪塑造更多元且良好的棲地環境，恢復河溪過去的生命力。