大陸網紅周揚青與羅志祥分手1年多，終於在綜藝節目《女兒們的戀愛》公開認愛百億富二代羅昊，沒想到過了5天，兩人就傳出分手消息，恢單的周揚青則繼續在節目相親。

周揚青7月被拍到和食品業富二代羅昊約會，她當時沒回應，且羅昊又被目擊摟著另名女子，關係相當耐人尋味，直到周揚青8月初在節目《女兒們的戀愛》坦言「沒錯，我戀愛了」，大方介紹羅昊為「這位是我的男朋友」兩人在節目公開曬恩愛，閃翻大票觀眾，不扭捏的態度也贏得網友的好感，紛紛留言祝賀，播出後周揚青也在私人微博發文：「我原來承載著這麼多人的祝福和他們所希望的幸福，何德何能！」沉浸在粉紅泡泡的喜悅中。

周揚青和羅昊大方放閃，獲得許多人的祝福。（圖／微博@女兒們的戀愛）

想不到才過5天，陸網爆出周揚青和羅昊已不是戀人的傳言，一名網友直指《女兒們的戀愛》最新錄製的一期內容，「周揚青和羅h（羅昊）分手了，周揚青又和節目組裡新的男嘉賓約會了。」儘管本人尚未出聲回應，已在陸網掀起廣大的討論度，「前幾天不才官宣戀愛嗎」、「被拍到跟别的女人去酒店，才分的吧」、「戀愛和分手起碼都沒遮遮掩掩的，雖然有點小尷尬」，由於蕭亞軒去年也帶男友上《女兒們的戀愛》，結果今年就傳出冷靜期，部分陸網友不禁吐槽：「都說這節目有毒。原來真的有毒」。