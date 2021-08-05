前國民黨主席朱立倫宣布參選國民黨主席後，黨主席競爭白熱化，外界擔憂朱、江之爭恐掀藍營內鬥。前總統馬英九（圖）5日出席國民黨立委陳以信《台灣經濟與外交的挑戰與機會》新書發表時，被問到如何看待藍營內鬥狀況，他表示，選舉一定會有競爭，不能把這件事看成內鬥。（劉宗龍攝）

前總統馬英九今揭露外交秘辛指出，他總統任內曾有國家想與大陸建交，結果大陸直接告訴對方「不好意思，這樣做會傷害到台灣」，而「這個國家」直到他卸任1年後才與陸建交，理由是「台灣跟大陸的外交休兵不存在了」。馬英九說，如果蔡總統沒辦法拿出新替代方案取代九二共識，請她回到2015年「維持現狀」政見，「那時候的現狀是有九二共識的現狀，如果能這樣做，我會很願意再一次的扮演『馬維拉』。」

馬英九今出席國民黨立委陳以信《台灣經濟與外交的挑戰與機會》新書發表，特別揭露執政時期的2個秘辛，藉此對目前台灣面臨的兩岸國際情勢提出示警。

馬英九表示，台灣自1996年李登輝執政時期起，就主張爭取參與世界衛生大會(WHA)，但從1997年至2008年陳水扁卸任，即便每年都由我邦交國協助提案，但都遭懸殊票數否決；直到2009年，當時他擔任總統改由衛生署代表台灣出面，當年就順利受邀出席WHA，而且一去就連續去8年。

馬英九接著說，2016年卸任總統前，仍是跟陸方商量好會繼續邀請台灣派代表參加WHA，「而且參加的是蔡英文總統的衛福部長林奏延」，「但那次之後，因為蔡總統拒絕九二共識，我國就再也等不到世界衛生大會的邀請。」

除了說明林奏延為何能參與WHA，馬英九也揭露另一項外交秘辛。他說，擔任總統期間的23個邦交國只斷交1個，就是西非的甘比亞，原因不是受到中共的外交利誘，而是對方希望能貸款1千萬美金，但因為「原因不明」，他認為不可以這樣，拒絕貸款，所以就斷交了，「那時候的外交官是可以挺起脊梁的」。

馬英九接著指出，後來「有個國家」說希望能與中國大陸建交，結果大陸直接向對方表示「不好意思，這樣做會傷害到台灣」；而「這個國家」是一直到他卸任總統1年後才與大陸建交。馬英九說，當時這個國家就解釋，「因為台灣跟大陸的外交休兵政策不存在了」。

馬英九表示，今年5月1日《經濟學人》報導台灣是世界最危險的地方，看了後心裡蠻難過的，他從未想過台灣會如此危險；雖然，駐華官員說不能怪台灣，「但我想問，為什麼我執政8年都沒有這樣的問題？為什麼沒有軍機沒事就繞過來繞過去？台海的安全不是做不到啊。」

馬英九進一步說，近期陸續有訊息指出，美國與大陸正積極安排拜登、習近平見面，可見美國不會偏離過去8任總統建立的一個中國政策，也清楚曉得政策的改變會讓雙方關係難以維持。因此，台灣必須清楚知道哪樣的政策可讓台灣生存發展，哪樣又做不到，「不能看到美國對抗就加入對抗，這樣只會擴大與大陸之間的對抗。」

面對目前兩岸現況，馬英九憂心說，近日有台灣藝人替奧運國手加油遭出征，還失去代言，兩岸人民如果這樣仇視對方，兩岸是沒有前途的，執政者一定要想辦法改善兩岸關係；唯有我們與大陸面對面的談和平、談合作、談和解，才能真正解決雙方的問題。

馬英九更呼籲，如果目前蔡總統沒辦法拿出新替代方案取代過去的九二共識，「我希望她能回到2015年競選總統喊出的『維持現狀』政見」。他更說，如果蔡總統還沒有更好的辦法能改善兩岸關係，幫助我國外交與經濟發展，請蔡總統回到2015年的「維持現狀」主張，「那時候的現狀是有九二共識的現狀，如果能這樣做，我會很願意再一次的扮演馬維拉。」