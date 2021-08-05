BLACKPINK Jennie黑短髮上封面 網：完全不行。（翻攝自Jennie IG）

Jennie以黑色簍空洋裝搭配黑短髮造型，呈現酷帥風格。（翻攝自Jennie IG）

人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，近期於IG上傳登上韓版《ELLE》8月號照片，以代言的精品CHANEL黑色長版襯衫，利用皮帶秀螞蟻腰並搭配珠寶，最讓人驚喜的莫過於他的黑髮妹妹頭造型，讓人不經聯想到同隊成員Lisa，而她也在IG俏皮留言「你知道我從哪裡得到靈感」，該系列照片反應兩極，齊眉劉海搭配機靈的貓眼妝，讓不少粉絲表示「Jennie怎麼樣都好好看。」但看慣她浪漫長捲髮的粉絲都覺得十分不習慣，甚至表示「Jeniie不適合長髮」、甚至狠批完全不行。

Jennie著miu miu短版綁帶上衣，正面、背面兩樣情。（翻攝自Jennie IG）

Jennie著miu miu短版綁帶上衣，背部簍空設計展現螞蟻纖腰。（翻攝自Jennie IG）

過去Jennie造型多以長髮為主，不論是氣質溫柔、歐美辣妹風都十分受到粉絲讚賞，尤其是日前於洛杉磯錄製新作品時，一連發出的照片不僅展現其纖細Ａ4腰，其中以黑色miu miu短版綁帶上衣最讓人印相深刻，正面看似包得緊緊，專身背部的簍空設計，秀出姣好身材，交叉向下的綁帶稍有贅肉便一覽無遺，而Jennie的螞蟻腰完全經的起考驗。