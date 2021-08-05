人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，近期於IG上傳登上韓版《ELLE》8月號照片，以代言的精品CHANEL黑色長版襯衫，利用皮帶秀螞蟻腰並搭配珠寶，最讓人驚喜的莫過於他的黑髮妹妹頭造型，讓人不經聯想到同隊成員Lisa，而她也在IG俏皮留言「你知道我從哪裡得到靈感」，該系列照片反應兩極，齊眉劉海搭配機靈的貓眼妝，讓不少粉絲表示「Jennie怎麼樣都好好看。」但看慣她浪漫長捲髮的粉絲都覺得十分不習慣，甚至表示「Jeniie不適合長髮」、甚至狠批完全不行。
過去Jennie造型多以長髮為主，不論是氣質溫柔、歐美辣妹風都十分受到粉絲讚賞，尤其是日前於洛杉磯錄製新作品時，一連發出的照片不僅展現其纖細Ａ4腰，其中以黑色miu miu短版綁帶上衣最讓人印相深刻，正面看似包得緊緊，專身背部的簍空設計，秀出姣好身材，交叉向下的綁帶稍有贅肉便一覽無遺，而Jennie的螞蟻腰完全經的起考驗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。