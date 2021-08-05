台北市衛生局今日舉行線上記者會說明疫情現況。（北市府提供）

台北市衛生局今日舉行線上記者會說明疫情現況。（北市府提供）

台北市衛生局今日舉行記者會，指北市今日新增1例本土個案，為30多歲、設籍於萬華區的男性，目前感染源待釐清，此外還有3例境外移入個案，分別為2男1女，年齡介於30歲至60多歲，2例為美國返國、1例自南非來台，現已進行疫調與匡列相關接觸者。

衛生局疾管科長張惠美表示，衛生局有針對確診病例進行分析，主要還是以家戶感染和朋友間的接觸為多，呼籲民眾避免和不特定對象聚會，回家戶時盡量分時段用餐，若有疑似症狀和接觸風險，建議到7大醫院的篩檢站採檢。

此外，北市今日也公布1名確診足跡，為案15841，個案於3日確診，初判可能感染源尚待釐清，曾在7月31日上午10時51分至11時10分，到過位於內湖區文湖街的全聯內湖文湖門市，業者也於4日完成清消並停業1天，目前該案共計匡列20人，包括家人10人、職場5人、其他5人，另擴大採檢相關接觸者47人。

針對外界關心內湖好市多成確診足跡一事，衛生局說，接獲醫院通知後，就提前進行疫調，但該案中央尚未公佈，因此還沒有案號，但在可感染期前4天的確逛過該賣場，才在第一時間通知賣場進行清消。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。