受到日本多數地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫影響，日本政府今天決定，將追加福島等8縣適用「防止蔓延等重點措施」，期間從8日到31日止。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天傍晚在首相官邸舉行防疫對策本部會議，首相菅義偉、經濟再生擔當大臣西村康稔，及厚生勞動大臣田村憲久等人與會。

日本目前適用重點措施的地區包括北海道、石川縣、兵庫縣、京都府及福岡縣共5道府縣，日本政府今天決定再追加福島、茨城、櫪木、群馬、靜岡、愛知、滋賀及熊本8縣，8日起總計將有13道府縣實施重點措施。

日本政府對上述適用重點措施地區，將徹底採取要求餐飲店原則停止供酒等對策，並全力確保各地的醫療收治量能。

另外，對變種病毒株擴散有必要抱持危機感因應，日本政府持續呼籲民眾徹底做好防疫措施、避免不必要及不緊急的外出行程，在接下來的盂蘭盆節期間，也要盡可能避免返鄉或外出旅遊。