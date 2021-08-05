中新社資料照。

新冠Delta變種病毒肆虐全球。對於疫苗應對有效性，中國國藥集團中國生物團隊近期發現，單克隆抗體對Delta等新冠變異株有效。

國藥集團中國生物楊曉明研究員團隊最新發現針對Delta變異株有效的單克隆抗體，中和活性IC50高達5ng／ml。項目合作單位為中國科學院上海高等研究院、中國科學院武漢病毒研究所。第一作者為武漢生物製品研究所抗體研究室潘勇兵博士等。相關成果在線發表在《Nature》子刊《Cell Discovery》上，研究論文題目為「Screeningof potent neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 using convalescentpatients-derived phage-display libraries」。

該研究利用噬菌體展示技術，以8名SARS-CoV-2感染康復患者外周血單個核細胞（PBMC）為基因原材料建立免疫文庫，成功篩選出多株對SARS-CoV-2具有高中和活性的單克隆抗體。晶體結構解析數據顯示，活性最強的抗體2B11所識別的RBD表位與ACE2的結合位點高度重疊，可有效阻斷新冠病毒與細胞表面的ACE-2結合，進而阻止其感染細胞。

與此同時，團隊利用hACE2-腺病毒（hACE2-ADV）轉導的IFNAR-／-小鼠模型對2B11對SARS-CoV-2感染的預防和治療效果評價。結果表明，相比對照組，攻毒前或後施用2B11均能顯著降低病毒感染引起的體重減少及肺部病毒載量；肺部病理組織切片分析結果顯示，2B11的施用能明顯降低病毒感染引起的肺部炎症。

而近期補充研究結果顯示，2B11對該變異株具有與野生株高度一致的中和活性，預示其在由Delta變異株引起的新冠肺炎的短期預防與早期治療上具有較大的應用價值。目前該2B11抗體的臨床申報工作正有序推進。