陳姓男子透過劉姓友人得知，經營玉石生意的洪姓女子與人發生投資糾紛，便假稱合作為由、邀約洪女出面洽談，未料，陳男又以「幫忙擺平投資問題」為由向洪女勒索20萬元，甚至以「我後台很硬」、「黑白兩道都很熟」等語恐嚇洪，台中高分院依恐嚇取財罪判陳男有期徒刑6個月，可易科罰金。

判決指出，陳男的劉姓友人用通訊軟體微信與洪女連繫時，得知洪女與人發生投資糾紛，便將此訊息轉給陳男，陳男認為有機可趁，便主動佯稱要合作，邀約洪女於2018年11月20日到住家附近的超商碰面，洪女信以為真，果然帶著藍髮晶、黑髮晶、和闐玉等10多件玉石出現。

洪女與陳、劉共3人，約定當天就在超商外的騎樓碰面，洪女並將所帶玉石都放在騎樓的桌子上，未料，陳男竟直接表示自己「在黑白兩道勢力龐大，黑白兩道通吃，後台很硬，合作生意最好順著我」，要求洪女支付20萬元，可協助她擺平在上海的投資糾紛。

陳男接著拿電擊棒不斷按壓開關，並以「如果不依照我的意思，我就帶小弟對妳與妳經營的生意不利」恐嚇洪女，令洪女心生恐懼，而劉男則伺機將洪女所帶的玉石都搜刮後離去。

陳、劉兩人食髓知味，隔天又以「不遵從就對妳不利」的方式約洪女到北屯區一家旅館，劉男當場要求洪女簽署「空白委託書」、並說要吃掉洪女在上海的生意，陳男則以手機播放黑道砸店的影片，藉以恐嚇洪女，洪女心生畏懼、只好簽署空白委託書。

當天晚上，陳、劉又到洪女住處外，要脅洪女交付20萬元擺平投資糾紛的費用，甚至嗆聲「委託書都已經簽了，你趕快把現金拿出來，不然半個小時後我就叫珠寶商去你家估價，直接搬貨了」，洪女發現無法再容忍，才決定報警處理。

台中高分院認為，陳男四肢健全且正值青年，卻不思以正當方法賺取財物，夥同劉男恐嚇取財且造成洪女損失，再審酌其無不良素行，且此行為是由劉男主導，判陳男有期徒刑6月，可上訴。劉男則通緝中。