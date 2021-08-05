今天是NBA自由市場開市第三天，許多球隊都快速完成補強，其中受到眾人矚目的湖人隊引進了許多球星，如韋斯布魯克(Russell Westbrook)、霍華(Dwight Howard)、安東尼(Carmelo Anthony)組成經驗值豐富的五虎將，公牛也簽下朗佐鮑爾(Lonzo Ball)和迪羅薩(DeMar DeRozan)完成補強計畫。

Breaking: Free agent Victor Oladipo agreed to a one-year minimum deal to stay with the Miami Heat a source @wojespn. pic.twitter.com/4v4Jg2i8xN — SportsCenter (@SportsCenter) August 4 2021

另外尼克簽下沃克(Kemba Walker)並與羅斯(Derrick Rose)續約，讓球隊戰力升級，而去年打進總冠軍賽的熱火也沒在讓，引進公鹿奪冠功臣塔克(P. J. Tucker)、控球後衛洛瑞(Kyle Lowry)，並在今天稍早以底薪與歐拉迪波(Victor Oladipo)簽約。

這也讓熱火一下組成洛瑞、塔克、歐拉迪波、吉米巴特勒(Jimmy Butler)、阿德巴約(Bam Adebayo)的超級5虎，實力也有望在東區衝出一片天，並能帶給公鹿、公牛、尼克、籃網威脅，當然傷病是歐拉迪波的一大問題，之前在溜馬遭遇的大傷是否會造成影響成變數。

不過他僅以1年底薪與熱火簽約，若能打出身手熱火可說是賺到，當然他期望能因此獲得明年的大約，歐拉迪波今年5月接受第二次右股四頭肌肌腱手術。熱火隨隊記者表示，歐拉迪波有望在12月底到2月初這段期間復出，但熱火團隊則認為他可能在3月才能復出。

所以想看到熱火5虎合體可能還要一點時間，因為下季NBA大約於10月就會展開，不過熱火若能在開季穩住陣腳，之後歐拉迪波的回歸無疑是如虎添翼。上個賽季歐拉迪波先後效力於溜馬、火箭和熱火，他一共出戰33場比賽，場均能貢獻19.8分4.8籃板4.6助攻1.4抄截，實力仍相當不錯。