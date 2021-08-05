光學鏡頭廠-大立光(3008)7月合併營收為38.03億元，月增12.85%，為今年3月以來新高，大立光表示，8月看起來會比7月好一點。

傳統旺季來臨，且蘋果新iPhone拉貨啟動，但電子產業鏈缺料問題未解，整體產銷還是有點卡卡的，致使大立光旺季營收溫溫的，7月合併營收為38.03億元，月增12.85%，年減17.84%，累計前7月合併營收為257.36億元，年減15.6%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光7月合併營收比重10%到20%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔30%到40%。

大立光表示，由於部分未下單的客戶開始陸續下單，8月看起來比7月好一點。

在高階產品部分，大立光執行長林恩平表示，今年底高階8P鏡頭應該不只一家採用，高階7P第4季也會比較多一點。

大立光上半年合併營收為219.32億元，年減15%，營業毛利為137.53億元，年減23%，合併毛利率為62.7%，年減6.53個百分點，營業淨利為113.98億元，年減26%，營業淨利率為51.97%，年減7.33個百分點，稅後盈餘為82.75億元，年減29%，每股盈餘為61.69元。

大立光將於8月10日除息，每股配息91.5元，配息創下歷年新高。