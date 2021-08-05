美股隔夜漲跌互見，標普回落、那指和費半上漲。港股上午走勢反覆，午後走低。

周四香港恆生指數收跌221.86點或0.84%，為26204.69點。國企股(H股)跌122.82點或1.30%，為9296.43點。

科技指數領跌2.10%。指標科技公司騰訊、美團皆下挫；嗶哩嗶哩跌2.7%；快手暴跌15%。

寶華國際跌11%，報17.4港元；思摩爾國際跌1.6%，報38.4港元；中國波頓跌1.7%，報3.98港元。新華社周三深夜發文批評電子煙危害未成年人健康，雖然已明文規定不得對未成年人販售，但仍存有漏洞，一些潛藏風險值得警惕。電子煙概念股早盤一度重挫。

在前一日稍微收復失土後，騰訊再跌3.89%，報439港元。微信恢復在中國的新用戶註冊。投資人段永平公開表示會加碼騰訊。

中芯國際漲3.9%，報27.9港元；該公司周四盤後將公布財報，股價搶先反映，市場預計上季營收有望再創新高。

奈雪的茶跌5.1%。廣東監管局公布，已約談奈雪，並展開食品安全檢查。