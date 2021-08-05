警方在嫌犯承租的透天老宅內起獲種植在盆栽內的大麻活株。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

警方在呂嫌承租的透天厝內起出重3923公克的乾燥大麻葉。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

台南市1名呂姓酒吧老闆，經營不善歇業後，透過酒吧認識的英國籍男子，網購30顆大麻種子，上網學栽種技術，和弟弟花了1.5年在承租的老舊透天住宅內，種出135株活株及5000多顆種子，高雄市刑大警方獲報，4日冒雨跨轄至台南搜索，呂嫌睡夢中就逮，和弟弟及鄭姓友人一併被移送法辦。

高雄市刑大偵四隊警方日前獲報，指有人在台南市東區一棟老舊透天種植大麻，警方暗中查訪，發現50歲的呂姓男子5年前曾經營酒吧，後來酒吧歇業，工作不穩，於是透過在酒吧認識的英籍男子，從英國網購30顆大麻種子來台，直接在透天住宅內栽種大麻。

警方調查發現，呂男在2、3樓栽種大麻後，找來47歲的弟弟幫忙架設燈管和烘乾大麻種子，1.5年後已成功種出大麻活株，並烘乾不少大麻葉及種子。

警方見時機成熟，4日上午在台南下大雨時，冒雨前往呂嫌住處搜索，見呂嫌弟弟剛好返家，衝入屋內將還在睡夢中的呂嫌和49歲的鄭姓男子逮捕，並在屋內起獲大麻活株135株、重3923公克的乾燥大麻葉、5000多顆的大麻種子，以及照明、通風、烘乾等栽種及製造設備工具，訊後依違反毒品危害防制條例罪將呂嫌等3人送辦。

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