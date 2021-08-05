台南一名35歲印尼籍移工上月底至新市區土地銀行匯款2000美元，行員察覺有異，發現又是外國男友寄包裹欠關稅，於是找來新市分駐所警員一同規勸，這名移工才打消念頭，台南市善化警分局長歐祖名昨日也到銀行頒發行員「阻詐優異獎座」。

新市土地銀行行員表示，銀行遇到生面孔都會多加留意，或是老人家突然一次匯款金額過大，行員也會多加關懷詢問。日前行員看到一名外籍移工要來匯款，由於此移工是生面孔，又是要匯款到國外銀行，行員便有所警覺，關懷移工匯款原因。

印尼移工原本表示要匯款給在網路認識現為美國軍人的韓國友人，因友人寄東西給她關稅出問題，需要先匯款才能取貨，請行員不要多問，表示非詐騙，堅決要匯款。

銀行行員採拖延戰術，一邊安撫移工情緒，一面請當地員警一同來勸說，移工才終於取消匯款念頭。

善化警分局長歐祖明提醒民眾，詐騙手法層出不窮，切勿輕易相信，如有任何疑問，謹記以「一聽、二掛、三查證」等步驟，並撥打165及110來向警方查證，以免落入歹徒所設計的騙局。