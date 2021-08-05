盧碧颱風來臨，第三河川局於同安厝排水東埤橋預佈太空包，預為緊急搶險使用。（第三河川局提供／黃國峰台中傳真）

西南氣流影響還未解除，盧碧颱風又來攪局，第三河川局，依循烟花颱風及西南氣流防洪運作安排，與台中及南投縣政府聯防，利用智慧防汛科技，重點監控防汛熱點，希望防患於未然，並再次呼籲民眾，清潔住家四周的排水溝，以免豪雨來臨時雨水宣洩不及。

中央氣象局於4日下午2點30分發布盧碧颱風海上颱風警報，未來不排除發布陸上警報，水利署第三河川局指出，已依烟花颱風及西南氣流防洪運作經驗完成各項人力、物資及防洪設施之整備工作，並隨時監視台中及南投地區，共69處淹水熱點之淹水感測器，針對草屯陳府將軍廟及烏日中興排水出口等淹水熱點，設立警戒值及抽水機預布機制。

第三河川局表示，為提高大里溪排洪成效，已於6月完成旱溪排水匯流口段流路調整約500公尺，低水流路浚寬增加約20公尺，並於中興抽水站備妥30片新式防洪擋板，以提升中興排水淹水應變效率，而員寶庒圳支線，因0621豪雨損壞部分也於7月10日改善完成，並搭配防汛護水志工，協助巡視河川排水，致力防災整備及應變能量，全面到位。

第三河川局提醒民眾，盧碧颱風預計5日至7日最接近台灣，記得清潔住家四周的排水溝，以免豪雨來臨時雨水宣洩不及，並多加利用水利署水情App、中央氣象局QPlus App、防災資訊網（https：／／fhy.wra.gov.tw／fhy／）及免付費電話0800-033838等防災避災工具掌握即時資訊，以減少生命財產損失。