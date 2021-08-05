《怒火》在大陸上映7天，票房飆破3.75億人民幣。（取材微博）

謝霆鋒受訪暢談拍攝《怒火》。（取材微博）

謝霆鋒、甄子丹主演的《怒火》在大陸上映7天，票房飆破3.75億人民幣（16億台幣），謝霆鋒在片中反派角色陰險狠毒，他接受陸媒採訪爆料，自己演得「最壞」的戲份都已經被剪了。謝霆鋒說，陳木勝導演在和他談這部電影時問他想演好人還是壞人，他就回答一定要演壞人，這是他在2006年與甄子丹合作《龍虎門》之後，時隔15年再演對手戲。謝霆鋒談到電影裡的捲髮髮型，笑說有問過造型師：「你為什麼把泡麵放在我頭上？」

謝霆鋒自從拍攝《特警新人類》開始，就決定要走動作演員的路，因為香港電影是靠動作片聞名全世界，所以自己還有一些使命感，希望可以延續動作電影的精神。他說，每一位動作巨星都是他的偶像，他這麼拼命去拍去練，就是為了這些人，「他們給我帶來的是一種堅持，一種信念」。

謝霆鋒笑說，到現在拍戲時都不敢告訴父母自己要做哪些動作，常常是父母看完首映，才知道他又為演戲拼命，所以經常被媽媽「罵一整個晚上」。謝霆鋒回憶，自己與吳京拍《男兒本色》時，被吳京一腳踢下四五樓的戲，「其實現在想起來依然會怕，當時需要一點運氣」。

從《特警新人類》到《怒火》，謝霆鋒與導演陳木勝六度合作，兩人感情深厚，他說自己在拍《怒火》時，本來是重燃拍攝動作片的熱情，沒想到陳木勝突然離世，現在有些迷茫。謝霆鋒透露家裡一直保留著陳木勝、劉德華等前輩寫給自己的贈言紙條，隨時抬頭就可以看到，陳木勝寫的是「堅守信念」，劉德華寫給他的則是「人善天不欺」。