花蓮慈濟醫院醫護團隊慶祝陳翁順利出院和父親佳節，特別準備蛋糕、手寫卡片、復健踏步機，及福慧珍粥、淨斯五穀粉和淨斯本草飲濃縮液等祝福禮送給他。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳翁接下花蓮慈濟醫院醫護團隊的祝福，忍不住紅了眼，頻頻向他們致謝，直呼「這真的是最不一樣的父親節」。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮68歲陳姓老翁，因女兒與孫子確診，自己也相繼染疫，6月進入花蓮慈濟醫院專責病房接受治療，因病況日漸嚴重，轉到重症專責病房插管治療，然而，其他染疫患者陸續出院，只剩陳翁一人繼續對抗病毒，所幸在歷經2個月治療下，今天終於出院，他也感動地直呼「這是最令人印象深刻的父親節大禮」。

慈濟醫院表示，陳翁因女兒和孫子相繼確診後，自己也出現症狀，在住家附近醫院進行篩檢確診後，住院一段時間，腎臟原本就不太好的他，病況也越來越差，6月6日日轉到院內的重症專責病房，並在隔日凌晨插管治療。

負責照護陳翁的林劉姓護理師表示，當初陳翁到重症病房時，心情有點沮喪和焦躁，後來不得不使用束縛帶與鎮靜藥物協助他，同時又因遲遲無法順利脫離呼吸器，與家屬討論後，在上月初日進行氣切治療。

「很高興爺爺堅強地挺過來了」林劉姓護理師說，陳翁在氣切治療前，Ct值已超過出院的標準，採檢呈陰性，為方便醫療團隊密切觀察和實行緊急治療，減少穿脫隔離裝備時間，在收到衛生局通知解除隔離後，便轉到內科加護病房持續治療，脫離呼吸器後，終於在上月底轉入普通病房。

由於陳翁臥床近2個月，四肢肌力退化許多，醫護人員也陪伴他度過漫長的復健之旅，經努力下，陳翁終於恢復到能依靠行器走路，身體也明朗許多，醫師也同意讓他出院，並在今天贈送一台能固定在床上的復健踏步機，恭喜他戰勝病毒。

儘管口罩遮去陳翁大半張臉，不過可見他忍不住紅了眼眶，用沙啞的聲音不停感謝醫護團隊，「是你們讓我活下來了，能夠平安地過這輩子最不一樣的父親節。」

慈濟醫院長林欣榮表示，陳翁是5月爆發社區感染，收治16位病人中，最後一位出院的病人，代表著花蓮慈院正式「清零」了。最後他也送上淨斯本草飲濃縮液、淨斯五穀粉等保健品與陳翁，祝福他能度過美滿的父親節。