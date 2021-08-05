大仁科大前維新路段，水淹小腿肚、積水不退，附近居民出入不僅得涉水而行，還要忍受汽機車行駛時濺起的大水花，住戶苦不堪言。（謝佳潾攝）

大仁科大前維新路段，水淹小腿肚、積水不退，附近居民出入不僅得涉水而行，還要忍受汽機車行駛時濺起的大水花，住戶苦不堪言。（謝佳潾攝）

大仁科大前維新路段，水淹小腿肚、積水不退，附近居民出入不僅得涉水而行，還要忍受汽機車行駛時濺起的大水花，住戶苦不堪言。（謝佳潾攝）

大仁科大前維新路段，水淹小腿肚、積水不退，附近居民出入不僅得涉水而行，還要忍受汽機車行駛時濺起的大水花，住戶苦不堪言。（謝佳潾攝）

大仁科大前維新路段，水淹小腿肚、積水不退，附近居民出入不僅得涉水而行，還要忍受汽機車行駛時濺起的大水花，住戶苦不堪言。（謝佳潾攝）

大仁科大前維新路段，水淹小腿肚、積水不退，附近居民出入不僅得涉水而行，還要忍受汽機車行駛時濺起的大水花，住戶苦不堪言。（謝佳潾攝）

累積雨量再創新高！據中央氣象局資料顯示，截至5日下午4點，全國最高累積降雨量234毫米落在屏東縣三地門鄉，而春日鄉、瑪家鄉的累積雨量也都破200毫米，另有17個鄉的累積雨量破百，對此，屏東縣長潘孟安的臉書湧進不少網友留言，要求停班停課。

受颱風盧碧影響，屏東5日豪雨下不停，從中午開始累積降雨量幾乎都占全國之冠，下午4點更達到234毫米，同時破200毫米都還有瑪家鄉與春日鄉，而長治、鹽埔、屏東市、內埔、九如、高樹、麟洛、竹田、來義、萬丹、霧台、里港、泰武、獅子、枋山、崁頂、萬巒等17個鄉的累積雨量也都破100毫米。

對於大雨轟炸屏東，屏東縣長潘孟安的臉書也從中午開始陸續湧進網友留言，幾乎一致希望屏東能停班停課，留言內容有「安安，可以停班停課了嗎？」、「這種風雨，根本颱風等級，實在太可怕了」、「路上都是小河」、「可以停班讓我回家防災嗎？」、「縣長大大是否還在睡覺」等，甚至還有人寫下，「奧運不關他的事一直在喊燒，該他做正事的時候就靜悄悄」。

但據中央氣象局整點小時雨量資料顯示，下午4點後屏東雨勢趨緩，不過從早上就開始嚴重積水的大仁科大前維新路段，至今仍是水淹小腿肚、積水不退，附近居民出入不僅得涉水而行，還要忍受汽機車行駛時濺起的大水花，住戶苦不堪言，只能無奈道，「縣府都說有在做工程解決淹水問題，但還是次次淹」。