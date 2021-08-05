羽球男雙「麟洋配」王齊麟和李洋在東奧奪金後的代言邀約不斷，銓敘部今天表示，麟洋兩人是土地銀行正式招考進去的員工，具有公 務員身份，現有法規雖有限制但也存有彈性空間，將在適法性範圍內，盡量提供協助。

王齊麟之前曾透露想代言台啤金牌啤酒。據了解，兩人在東奧奪金後，目前代言的廣告邀約不斷，但受限於兩人具有土銀員工身份，遲遲無法確定。

銓敘部表示，財政部有徵詢銓敘部意見，但因兩人才剛回來，財政部也無法確定究竟「麟洋配」想從事的是何種行為，因此無法給予明確答覆。

銓敘部指出，《公務人員服務法》第13條主要是規範經營商業行為，第14條則是規範兼職行為，無論適用哪一條都必須先確定兩人希望從事的行為，才能認定究竟是屬於經營商業或是兼職。

雖然「公務人員服務法」對於這兩種行為都有一些限制，但銓敘部表示，法條中也有一些彈性空間，因此必須等到財政部了解狀況後，再就具體事項發函給銓敘部再來研究，目前尚未接到財政部的公文。

不過銓敘部也表示，歷來函釋中，針對公益及營利行為也有一些是可以容許的，「麟洋配」為國家爭取很大的光榮，銓敘部一定會在適法性範圍內盡量提供他們協助，但具體狀況要等財政部正式來函才能給予明確答覆。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障