中央氣象局今（5）日發布7縣市豪大雨特報。(氣象局提供)

目前第9號颱風「盧碧」已在大陸廣東沿海登陸，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今（5）日下午16時25分發布7縣市豪大雨特報，高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義以南地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

受到颱風外圍環流影響，氣象局針對高屏地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨；另南投縣、嘉義縣市、台南市、台東縣則有大雨發生的機率。

熱帶低壓接連生成颱風，加上第9號颱風盧碧，海面上出現三颱共舞的情形。(氣象局提供)

熱帶低壓接連生成颱風，氣象局指出，原位於琉球附近海面的熱帶性低氣壓稍早生成今年第10號颱風「銀河」，隨後位於日本東南方海面的熱帶低壓也發展為第11號輕度颱風「妮妲」，加上第9號颱風盧碧，海面上出現三颱共舞的情形，但銀河、妮妲均對台灣無直接影響。

由於第9號盧碧颱風登陸陸地後強度逐漸減弱，未來將北轉朝北北西緩慢進行，對台灣近海威脅解除，若此颱風行徑無特殊變化，氣象局預計於今日17時30分解除海上颱風警報。