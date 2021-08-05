D+AF南西旗艦店，3層樓獨棟打造網美打卡聖地。（D+AF提供）

D+AF插旗中山商圈打造「獨棟旗艦館」。（D+AF提供）

台灣本土女鞋品牌D+AF，2005年起原只在網路上經營，繼去年底在台北東區開設首間門市後，今（5日）再於中山站南西商圈開幕整棟「旗艦館」，占地百坪、斥資千萬裝潢，並設置VIP ROOM，打造疫情後的網美聖地，吸引學生與小資族女性。

D+AF表示，雖今年面臨三級警戒疫情打擊，但業績卻呈逆勢成長，不僅618大檔銷售攀升15倍，2021 Q2再創破「億」熱銷佳績，會員人數也翻長13倍。執行長張士祺Jerry表示，疫情雖限縮了消費者出門購物的頻率，但透過積極串聯線上與線下資源，多面向提供影音、小編直播推薦等瀏覽模式，也打造了多元消費模式。

為迎接七夕到來，D+AF南西旗艦店3F VIP Room也限時開放，引進期間限定「客製浪漫拍貼機」，即起至8月15日無論是情侶或朋友，消費不限金額都可透過拍貼傳達心意。南西旗艦店亦祭出開幕折扣，至8月15日止，鞋款1雙特價再9折，兩雙特價再8折。