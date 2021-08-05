好市多內湖店今提早閉店清消 明正常營業 17:072021/08/05 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市內湖再傳確診足跡，繼台北市政府今（5四）公布案15841確診足跡，曾在7月31日上午10時51分到11時10分到過全聯內湖文湖店，稍早再傳好市多內湖店也有確診足跡。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市內湖再傳確診足跡，繼台北市政府今（5四）公布案15841確診足跡，曾在7月31日上午10時51分到11時10分到過全聯內湖文湖店，稍早再傳好市多內湖店也有確診足跡，好市多行銷企畫副總經理王友玫表示，今天中午接獲通知，下午1時起顧客只出不進，目前已閉店進行清消，明天會正常營業。 全聯內湖文湖店有確診足跡 昨已閉店清消今正常營業 北市今＋1 萬華確診男足跡曾到全聯 感染源待釐清 #好市多 #確診足跡 #內湖店 #閉店 #清消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開放內用不到2成 台南餐廳拚生路 04:102021/08/05 地方新聞 桃園新增1確診 阿嬤被確診者拜訪染疫 15:592021/08/05 生活 大陸疫情升溫 呈多點爆發 04:102021/08/05 產業財經 盧碧颱風接近台灣 賴清德：提早做好防颱準備工作 11:582021/08/05 政治 短短2周全大陸新增感染者超過500人 4城24官員摘烏紗帽 19:232021/08/05 兩岸 永慶加盟三品牌 北北基上半年業績增3成 04:102021/08/05 地方新聞 林口電廠主管確診 41名同事快篩都陰性 15:452021/08/05 生活 永慶加盟三品牌 上半年業績增3成 04:102021/08/05 地方新聞 北市公布1確診足跡 7月底去過全聯這家門巿 13:272021/08/05 生活 中央將推振興5倍券 台中百貨業者搶先送600元振心券 16:392021/08/05 寶島 板橋遠百中山店今復業 852名員工快篩結果出爐 感染源釐清中 15:252021/08/05 生活 生活熱門新聞 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 危機還沒解除？盧碧未來2路徑曝 恐回馬槍東折侵台 - 生活 三級警戒台灣防疫表現如何？民調結果出爐這選項一面倒 - 生活 雞蛋別再放冰箱門邊 北農曝最佳保鮮術：多數人都做錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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