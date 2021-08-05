台北市內湖再傳確診足跡，繼台北市政府今（5四）公布案15841確診足跡，曾在7月31日上午10時51分到11時10分到過全聯內湖文湖店，稍早再傳好市多內湖店也有確診足跡，好市多行銷企畫副總經理王友玫表示，今天中午接獲通知，下午1時起顧客只出不進，目前已閉店進行清消，明天會正常營業。