1名人妻說她的丈夫日前喝飲料到一半發現口中有異物，吐出來竟是1隻「隱翅蟲」，當下她甚至心想「還好不是我吸到」；網友們看到照片後紛紛嚇壞，留言說「還好沒咬下去」、「咬破牠就完了」，也笑說原PO的反應「是不是想換老公了」；據悉隱翅蟲的體液具強烈腐蝕性，若無主動拍打以致體液滲出，隱翅蟲本身是無害的。

1名人妻在臉書「爆廢公社」發文表示，她的丈夫日前喝飲料到一半發現吸管吸到異物，連忙吐出來後竟發現是惡名昭彰的「隱翅蟲」，當下丈夫與她都嚇傻，原PO則說她當時看到的第一反應是「還好不是我吸到」，她事後發文說「這樣（想法）會很壞嗎？」

其他網友留言說，「還好沒咬下去」、「咬下去嘴巴爛掉」、「要變隱翅蟲人了」、「還好是完整的⋯這個要是進胃裡會很恐怖」、「看了太多篇飲料有怪東西的文章，從此買飲料料堅持用透明杯」、「食道會不會潰爛啊」、「4不4 想換老公」、「往後要喇舌的時候，腦中浮現隱翅蟲」、「我還遇過點了1杯珍奶，喝一喝突然覺得有個東西喀吱喀吱的聲音，結果吐出來是隻蒼蠅」。

1名人妻說她的丈夫日前喝飲料到一半發現口中有異物，吐出來竟是「隱翅蟲」，當下她甚至心想「還好不是我吸到」。（翻攝自爆廢公社）

據悉每年6到9月是隱翅蟲活動高峰期，隱翅蟲雖不會螫人，但是牠們的體液會對人類皮膚產生的強烈刺激腐蝕，皮膚一旦接觸體液後，12至24小時之後會出現明顯發炎反應，包括皮膚灼痛、破皮、起水泡、以及傷口潰爛；第一時間接觸蟲液時，要立即以肥皂及大量清水洗淨，並且冷敷，勿擦碘酒、藥膏，接著盡速就醫診療。