Target周三宣布將提供新的福利措施招攬人力，只要進公司上班，公司就幫你付大學和研究所學雜費，而且，不必還錢。

在美國，Target是僅次於沃爾瑪的第二大零售百貨集團。

Target宣布從今年秋天開始，將為在40多家學校攻讀學士學位的兼職和全職員工支付學費、雜費和教科書費用。此外，該公司還將資助員工修習更高階的學位，每年為這40多家學校的碩士課程支付高達10,000美元。

Target並不是美國唯一出手如此大方的零售業者，在此之前，包括奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）、星巴克和沃爾瑪等零售商和連鎖餐廳為了在這個競爭激烈的勞動力市場吸引求職者上門，都推出了優沃的新福利，包括為員工支付大專院校學費。

最近沃爾瑪宣布將為其員工支付大學學費和書本的全額費用，比起此前要求員工每天只需支付1美元更加優沃。

Target表示，在其美國門市、配送中心和總部工作的員工，第一天上班就能獲得這個資格。根據這項計畫，Target將支付與公司業務相關之250個科目的全部費用，例如電腦科學、資訊科技和企業管理。如果員工選擇不同的專業或攻讀碩士學位，Target每年將為非碩士學位和碩士學位分別支付高達5,250美元和10,000美元，且直接向學校付款。

Target預計未來4年內，將投資這個教育計畫2億美元。