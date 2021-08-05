對於行政院規畫將推出「振興5倍券」，資深媒體人黃暐瀚指出，為何要發5倍振興券？其實就是為了宣傳。但此刻是治療的時候，先把大家救活再說，眼前已經有人被逼到牆角，房租都拿不出來，選擇跟全世界完全逆流的方式，世界主要國家都是直接發錢、發支票，為何就是台灣不行？

疫情逐漸趨緩，全國防疫警戒已降至二級，行政院規畫將推出「振興5倍券」，今年的振興5倍券，除維持面額200元及500元，確定將新增1000元面額，總張為10張，相關面額張數配置仍在討論中。

資深媒體人黃暐瀚今（5）日在TVBS政論節目《新聞大白話》解讀，為何要發5倍振興券？其實就是為了宣傳，各部會將會有長達一兩個月的時間「來呦！趕快下載APP，好康在這裡，各部會又推出什麼囉！」到時候會有很多版面，行政院動起來囉！

黃暐瀚比喻，若是腳受傷，需要是治療，治療完以後在復健，而不是一開始就送一台跑步機，跑步機是以後需要的東西。

他進一步認為，此刻需要發現金，一定有人拿不出來一千元。若疫苗沒有一定覆蓋率，根本振興無門，不能去玩，不能去餐廳吃飯要怎振興？

黃暐瀚分析，只要狀況解除，口罩拿下來，能去玩，都不用擔心出去玩會有問題，還需要振興？自己就跑去墾丁三天兩夜，根本不需要刺激！大家已經悶很久想要出去玩，還要等振興？此刻是治療的時候，先把大家救活再說。

黃暐瀚強調，去年三倍券產生GDP效果根本不佳，這次印「5倍券」要花多少錢？這筆錢直接拿去花，眼前已經有人被逼到牆角，房租都拿不出來，選擇跟全世界完全逆流的方式，世界主要國家都是直接發錢發支票，為何就是台灣不行？