24歲黃姓男子今年4月與友人到信義區KTV喝酒、唱歌，後來發現1名正妹爛醉，假裝好心送她回家，卻將她帶至中正區某賓館，發現客滿之後，又火速坐計程車將女子帶回內湖住家，趁機將她性侵得逞，士林地檢署偵結，依乘機性交罪起訴黃。

起訴指出，黃男4月16日晚間11時許，前往信義區某KTV與7、8名男女唱歌、喝酒，一直到次日凌晨2時許才散會，黃發現並不熟的被害女子爛醉如泥，與林姓男子自告奮勇要送她回家。

但兩男將被害女子架上小黃後，直接要運將開到開封街某賓館，但兩人在大廳詢問時，卻發現房間全部住滿，此時林男表示要到附近找其他空房，留黃及被害人在現場等候。

黃男不願再等，又架著女子上計程車，直接開往內湖家中，性侵不省人事的女子得逞，女子早上醒來後，向友人打電話告知自己被性侵，哭訴自己喝茫失憶，過程中被載來載去，根本無法抵抗，當天下午即憤而報警。

士林地檢署偵查時，黃男坦承犯行，檢方認為黃趁女子爛醉強行性侵，對被害人造成嚴重傷害，依乘機性交罪將他提起公訴。

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