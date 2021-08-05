竹山鎮開闢7號道路，民眾抗議。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮7號道路，將於8月10日開始施工，竹山鎮公所5日舉行道路新建工程說明會，當地居民則發動抗議，強調透過路線外移，就不必耗費公帑還拆房屋；竹山鎮長陳東睦表示，將繼續與住戶溝通，讓反對聲浪降到最低。

竹山鎮7號計畫道路，北起竹山路，南迄加正2巷，路寬12公尺，全長796公尺；1973年竹山都市計畫公告實施、1991年完成徵收，但因路線爭議不斷，僅約300公尺完成，其餘路段尚未開闢，延宕迄今。

前年12月近800人連署陳情，要求道路外移，但內政部審查建議「3但書」，變更路線除了地主領取的補償費必須繳回，新路線範圍緊鄰河川，南投縣政府須出具證明文件，確認變更後不影響河川整治計畫與沿岸居民生命財產安全，且變更後未面臨建築線部分，縣府也須將因應對策納入計畫書，避免將來產生糾紛，不過，公所多次協調，都無法完成但書要求。

竹山鎮長陳東睦表示，由於道路開闢拆除民宅影響甚大，因此第1期工程將先針對其中208公尺施作，範圍從員林客運到包府千歲廣場，這段需要拆除的構造物有7個，目前都無人居住，其中3處由地主自行拆除，4處由公所拆除。

自救會長廖秀仁表示，當初公所規畫7號道路，是考量市區交通不便，但隨著時空轉移，現在的竹山聯外道路已經相當便捷，原規畫必須拆屋闢路的路線，一旁是寬闊堤防道路，公所應可放棄40年前的舊路線，透過路線外移，變更改闢堤防道路為新路線，就不用拆屋還耗費公帑。