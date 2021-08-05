近日南台灣豪雨、大雨連連，重創台南流浪狗收容園區，圖為收容狗等待救援。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣南部地區連日大雨、豪雨不斷，位在台南永康的「黃媽媽狗園」因地勢低窪，整個園區遭到大水淹沒重創，不但許多狗泡在泥水裡，部分飼料也被沖毀。台灣動物緊急救援小組發起緊急勸募行動，避免狗糧中斷。

台灣動物緊急救援小組所成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」4日涉水挺進園區，用空拍機紀錄災情畫面，並同步發起募集飼料救助行動，引起百萬網友關注響應，黃媽媽也在影片中哽咽說：「看到狗狗泡在水裡，真的好難過」。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，黃媽媽狗園位在台南永康魚塭區，該區地勢低窪，不但遇到大雨很容易淹水，且因地勢太低，連水都抽不出去，會再回流，一旦淹水，要長時間水才能自然退去；黃媽媽有評估過，無論是架高狗園或調整排水系統，都很難解決淹水問題。

倪京台指出，「台灣貓狗聯合勸募平台」曾經在黃媽媽狗園上一次淹水時，募集220個棧板，共花費約20萬元新台幣，雖仍無法抵擋這次的大水，但許多棧板漂浮起來，成了狗狗暫時的避難所，讓部分狗狗不至於長時間泡在水裡，網友的愛心發揮了很大功效。

目前，黃媽媽狗園收容約100隻流浪狗，台灣動物緊急救援小組希望民眾踴躍捐款，讓狗園有充足狗糧可餵食。由於近來網路臉書上出現許多募集狗糧的一頁式廣告，倪京台籲請民眾要捐款時請認明有內政部人民團體設立字號、衛福部勸募許可字號，讓善款可以發揮真正作用。