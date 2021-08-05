美國總統拜登7月中簽署行政命令，要求針對航運商加收附加費的不當行為進行調查，以降低當地企業的運輸成本，確保交易公平與合理性，對此，美國聯邦海事委員會（FMC）周三公告，將要求8家航運商繳交相關資料進行後續調查，先前曾被點名的長榮及陽明未在名單內。

綜合外媒報導，FMC要求達飛（CMA CGM）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、韓國HMM、美國Matson、地中海航運（MSC）、香港東方海外（OOCL）、韓國SM Line和以星航運（ZIM）等8家航運商提供加收附加費的詳細資料，並說明費用的合理性。

主席Daniel Maffei表示，「我們收到許多針對航運商的投訴，所以必須採取行動，了解航運商是否確實通知客戶後才收費、收費金額是否合理、觸發費用的規則是否適當及是否清楚說明解除附加費的方法，如果出現不當收取費用的狀況，將採取執法行動。」

名單上的航運業者必須要在13日前提出說明，Daniel Maffei強調，「我想知道航運業者加收費用的原因，強烈支持執法單位的嚴密審查，避免不合理的收費狀況存在。」

此外，針對航運供應鏈的緊繃困境，Daniel Maffei說：「進口需求量創新高，導致航運、港口運輸量大增，造成系統壅塞狀況隨處可見，而且已經延續好幾個月，並不是某個地區或港口的特別現象。」

至於部分進口商呼籲FMC調查運價持續飆高的狀況，Daniel Maffei則表示，「目前仍在調查中，無法透露太多細節，但到目前為止，我們並未發現操縱運價的跡象。」