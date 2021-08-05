新北市板橋某醫院爆發院內群聚感染，累計10例確診，值得注意的是，10例中有7人都打過疫苗；今天新增的5例境外移入個案中，也有3例來台前都打過BNT疫苗，其中兩人還打了2劑，引起外界好奇，為何打完疫苗還是被感染？陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰揭背後關鍵表示，跟抗體濃度有關。

新北市昨(4)日新增14例確診，其中板橋某醫院群聚感染有10例，且感染源不明，市府表示，10例中有7人打過疫苗。蘇一峰今天在臉書指出，雖然許多醫護人員目前都打完一劑或兩劑的AZ疫苗，但還是有一定的感染風險。

對於打完疫苗為何還是會被感染，蘇一峰表示，根據國際知名期刊《Nature》7月29日引述的一篇研究指出，在已經接種疫苗仍被感染的醫護身上發現，中和抗體水平較低，他們的抗體濃度只有沒感染者1/3而已。

根據研究，打完疫苗之後，正常沒感染者的保護抗體是被感染者的3倍，因此打疫苗後產生的高濃度抗體，可以保護人類不受COVID-19病毒感染；《Nature》也曾引述關於AZ疫苗的研究顯示，抗體越高保護力也越高。

此外，蘇一峰也表示，重量級醫學期刊《Nature Medicine》7月26日也曾發文支持AZ與mRNA疫苗混打，文中提到的結論指出，單用AZ疫苗時的結果顯示抗體弱、T細胞免疫強；而單用mRNA疫苗則顯示抗體強、T細胞免疫弱，因此認為混打可以兼顧抗體與T細胞免疫兩樣都強。