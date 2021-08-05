資深媒體人周玉蔻今（5日）疑似又一次走漏風聲，搶先在指揮中心宣布前在個人節目上爆料最新確診數。(摘自新聞放鞭炮)

中央流行疫情指揮中心今（5日）宣布新增6例本土且無確診個案死亡，是自5月爆發疫情以來最低的數字。不過，早在指揮中心下午公布本日確診數時，資深媒體人周玉蔻疑似又一次走漏風聲，搶先在個人節目上爆料，讓鄉民相當氣憤，質疑到底是誰洩漏消息，酸周玉蔻根本是地下的衛福部長。

周玉蔻今在廣播節目《新聞放鞭炮》上邀請到衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，線上討論有關高端疫苗的爭議。正當李秉穎談到，台灣本土疫情還是有希望清零時，周玉蔻突然脫口說出，「今天好像是個位數嘛？本土病例」，李秉穎聽到後則淡定回應，「妳又在洩漏什麼？」

針對李秉穎的發言，周玉蔻激動表示「我沒有講喔！昨天晚上所有的台灣醫生都知道這件事」。結果還真的如周玉蔻所言，下午指揮中心就宣布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入。

周的神準預言已非第一次，先前國內本土疫情大爆發時，她也多次搶先在中央宣布前曝光最新確診數。對此，PTT網友也不禁質疑，「到底為何她可以提前知道資訊」、「為啥衛福部都洩露消息給她？」、「洩漏這麼多次了到底要不要罰」。網友酸說，周玉蔻其實是地下地衛福部長，「原來是地下衛福部長嗎」、「她講就是不會怎樣阿，根本沒在怕」、「真的很故意...吃定沒人治得了她」。