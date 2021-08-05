台灣大(3045)今(5)日法說會，第二季每除5G帶動用戶ARPU成長外，在疫情關係下，也帶動momo獲利以及寬頻上網持續成長，台灣大第二季每股賺1.01元。

台灣大第二季營收為384.2億元、年增加23%，單季稅後純益為28.4億元，年減少7%，每股稅後純益1.01元。

台灣大第二季受惠於電信EBITDA轉為年成長、電子商務成長動能強勁，以及居家辦公下營收仍穩健成長，帶動EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)較去年成長10%。

以第二季台灣大各區塊業績表現來說，行動業務受惠5G智慧型手機月租用戶帶動台灣大ARPU(每使用者平均收入)成長，月租用戶滲透率也持續攀升，且退租率則是自2019年開始下滑，第二季仍是持續降低退租率；電子商務成長動能持續強勁，第二季電子商務momo總訂單數較去年激增48%，電子商務獲利能力也持續成長，EBITDA利潤率年增2%，達5.5%；寬頻上網營收也成長年增12%。