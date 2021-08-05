東京奧運各項目賽事如火如荼進行中，國巨二千金陳少曼代表台灣參加奧運馬術項目，也是史上第一位在此項目完賽的台灣選手，儘管最後以91.01秒並列第47名，但賽後她還是對於能參加奧運感到榮幸；而陳少曼愛駒班尼特斯傳聞價值2000萬元，她過去的學經歷也被挖出，網友紛紛讚嘆「真的是人生勝利組」。

東奧馬術項目在3日舉行，中華隊代表陳少曼騎著陪她征戰各大賽事多年的愛駒班尼特斯登場，最後在73位選手中以花費91.01秒、總計罰分9分，並列第47名，但成為史上第一位在奧運馬術項目完賽的台灣選手；可惜的是，奧運馬術個人障礙賽資格賽只取前30名進入決賽。

賽後陳少曼承認有點遺憾，不過能順利完賽還是讓她很滿足，「自己不是職業選手，經驗上差一點，導致比賽中發生一些小失誤掉桿扣分，不然我的馬匹很優秀，可以說是參賽馬匹中最棒的」，這次參賽也完成她18歲立下的人生夢想；據《ETtoday運動雲》報導，陳少曼的愛駒要價2000萬元，姊姊陳少喬也有一匹。

陳少曼除了國巨二千金的頭銜外，在奧運登場後過往學經歷也被起底，在馬術方面2006年就以年僅17歲之姿奪下杜哈亞運銀牌；她讀書方面也是學霸級，在美國學校畢業後進入常春藤名校賓州大學，之後也順利完成學業；雖然她是國巨千金，她卻沒有止步當名媛就好，大學畢業後在紐約擔任蘇富比經銷商。