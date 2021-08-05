疫情影響，全國警戒升級以來，許多老人家遵守政府規定，幾乎是天天待在家，沒搭乘大眾交通運輸工具，加上場館禁止開放，導致敬老卡點數完全沒有使用到。北市議員王欣儀指出，敬老卡每月有480點，全北市47多萬張敬老卡中，高達18多萬張點數完全沒用。市府回應，正在規畫相關振興方案中。

王欣儀表示，根據社會局提供今年5月份的敬老悠遊卡使用情形，全北市約47多萬張有效敬老卡，其中有14萬5000張的使用點數未滿100點，另有18多萬張的敬老卡點數則是完全沒使用。

王欣儀說，疫情嚴峻，高齡者又是高危險群，她接到許多長輩陳情，因疫情關係沒出門，每月的480點敬老卡點數幾乎沒使用，市府應盡快盤點敬老愛心卡未用完的點數預算，將沒用完的點數回饋給老人家，或開放小額消費等方式，提出實質的方案及專屬優惠，以保障他們應有權益。

王欣儀痛批，社會局卻說「每月點數480點是固定的，現今技術面上無法做遞延，月底統一結清」，難道老人家僅能眼睜睜看著點數歸零，福利平白被浪費掉了？隨著疫情趨緩、逐漸解封，市府應盡力照顧北市長者與身心障礙伙伴，振興台北經濟。

社會局強調，目前仍以防疫為優先，但市府也正在討論，未來疫情趨緩、社區恢復活動後，敬老卡如何在社區社交活動與防疫上達到更有效率的功能，或有任何推動振興的方案，有初步規畫即會盡速向各界及市民說明。

至於敬老卡點數能否累計，社會局說，因敬老卡使用範圍涉及跨縣市運輸工具，北北基多項運輸設施刷卡機設備程式都需重新改制，且也與其他縣市有配合意願及經費分攤等問題，目前無推動改制系統的規畫。

社會局補充，敬老卡目的是鼓勵長者走出戶外，達到活躍老化的目的，但因應疫情衝擊，之前全國三級警戒期間，多數社區場館也仍禁閉，即使警戒降為二級、長輩接種疫苗覆蓋率變高，但高齡者仍是疫情確診死亡的高風險族群，長輩盡量避免不必要的外出，增加感染風險。