美國專家指出，為因應中國大陸、俄羅斯等強大對手帶來的威脅，美軍近年來開展多項遠程武器計畫，但僅強調火力將犯下「嚴重錯誤」，呼籲五角大廈應專注於建立更有效的目標探測、辨識與追蹤能力，否則將面臨手握充足武器卻無從發揮的窘境。

知名全球安全分析公司「CACI國際」（CACI International）戰略顧問兼智庫「中東研究所」（Middle East Institute）資深研究員、美國陸軍退役中將永田（Michael Nagata）投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，強調在長達20年的反恐戰爭中，美軍最大的挑戰並非缺乏武器和發射平台，而是難以及時發現、識別、追蹤和標定恐怖分子目標；而在面對擁有強大電子和網路作戰能力的對手時，這些問題將在敵方干擾下更加明顯。

因此他認為，美軍更應專注於加強高科技感測器、人工智慧（AI）、網路作戰等能力，在相關項目投注更多資金，才能讓昂貴遠程武器在擁有前所未有射程的同時，也能具備足夠的有效性和準確性。

永田建議，美國應尋求改進海基、陸上、空中和太空感測器，讓其能整合成完整的網路，以對目標進行不同層面的觀測；自此類網路獲得的大量資料將難以完全由人類處理，因此應發展人工智慧系統，用於迅速辨識目標並協助指揮人員做出決策；網路作戰單位則確保我方資訊順利傳遞，並同時對敵方進行干擾。

另永田也指出，美國政府應進一步培訓相關人員，使其能夠跟上變化迅速的環境；並對固化的制度和法律進行評估及調整，避免其成為能力創新的絆腳石。