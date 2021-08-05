貨櫃三雄成交量大幅萎縮，股價今(5日)下跌2.7%至5.1%不等，漂流在海上的水手越來越孤單無助，有「億元教授」之號的僑光科技大學財務金融系教授鄭廳宜表示，股價會反映半年後的業績表現，股價要上漲需要有資金與信心兩股力量，現在航運股人氣消散，已經沒有那麼多力量把股價拉上去，再來會盤頭，盤到季線往下彎，跌破季線時就玩完了。

台股今狹幅震盪，終場收在17603.12點，下跌20.77點，守住月線，電子股占大盤成交比重6成以上，航運類股人氣退潮，占比僅剩1成8，長榮以平盤開出，一度上漲1元至144.5元，盤中一度下跌至137元，跌逾4.5%，終場收在138.5元，跌幅3.48%，成交量27.4萬張，又比前一個交易日量縮；萬海收盤則下跌12元，收在221元，跌幅有5.15%。

對於貨櫃三雄從高檔往下跌幅有4、5成之多，現在手上還有航運股的該怎麼辦？鄭廳宜在《這不是新聞》節目上表示，台灣市場已經接近強勢效率市場，只要資訊一出來，股價馬上就會反映，現在的股價會反映半年後的營收、業績，未來恐怕會走上銀的路，因為上銀在2018年1月一直到7、8、9月的營收都很漂亮，到12月就降下來，而股價在2018年4月創下530元的新高後便開始往下跌，到10月一直跌到181元，也就是在業績好的時候股價一直創新高，後來就一路往下。

長榮股價高點在233元，鄭廳宜指出，一來股價已反映未來半年的營收，其次，股價要上漲必須有資金與信心兩股力量，之前貨櫃三雄成交量加起來都有1200億元以上，航運類股成交量甚至占大盤成交比重5成以上，這些將來都會成為歷史紀錄，現在人氣消退，也沒有那麼多力量把股價拉上去了，接著會慢慢盤頭，盤到季線往下彎，跌破季線就玩完了，等反彈上去，要找適當的點停損，因為現在不停損，將來再停損會更痛。

這1、2個月幾乎都是台股成交量排行榜第1名的長榮，今日成交量居於群創、聯電、友達之後，排名第4；另外，盤後統計，外資今賣超第8名是長榮，共賣超10090張。

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