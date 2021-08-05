高市警鳳山分局5日下午3時35分接獲民眾報案，指稱鳳山區中崙里五甲二路旁的水溝上，水泥覆蓋地的地基坍塌。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄再傳地基坍塌！高市警鳳山分局5日下午3時35分接獲民眾報案，指稱鳳山區中崙里五甲二路旁的水溝上，水泥覆蓋地的地基坍塌，附近鄰居及用路人見狀後，直呼「有夠恐怖！」，警方到場後拉起封鎖線、管制人員進出安全，並已通報水利局人員到場處理，幸虧無人傷亡。

近日大雷雨狂炸南台灣，高雄災情連連，除了各地積淹水，也發生多起路面下陷的案例，日前才剛發生鳳山勝利路人行道下陷，接著前鎮區凱旋夜市前路面出現10x15公尺的大面積天坑，5日鳳山五甲二路水溝旁又發生地基坍塌事件，這已經是高雄8月以來第3起路面塌陷事件，讓高雄民眾相當恐慌。

鳳山五甲二路水溝旁地基坍塌，附近居民及用路人紛紛圍觀查看，並通知警方前往現場協助，警方到場時，民眾直呼「有夠恐怖耶！幸好有警察到場，如果再晚一點視線不良就更危險了」。

由於適逢雨季，高市警鳳山分局過埤派出所員警到場時不敢太意，除了置放交通錐及拉封鎖線、禁止人車通行，管制人員進出安全，也加派4名警力在場實施交通疏導工作，並立即通知相關單位前來查看，目前現場已由水利局工程人員修復中。