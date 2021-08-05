許多人談戀愛很重視對方的外貌，會因為對方變胖、變醜而興起分手的念頭，不過也有些人不這麼想，星座運勢網站「星座巫師」分享，巨蟹座、摩羯座、處女座的人沒有那麼重視外表，他們在乎其他條件，只要對方符合自己的標準，就算外表改變他們也不會變心。

▍1.巨蟹座

巨蟹座心思細膩又敏感，總是用溫和友善的態度對待眾人，他們渴望穩定的感情，如果另一半能給他滿滿的安全感，他就可以不計代價的付出，甚至犧牲自己都在所不惜。巨蟹座擇偶時不是很重視外表，只在乎對方是否真心相待，因此就算交往、結婚多年，另一半變胖了、變老了，他的態度依然不會有任何改變，還是像當初一樣深愛。

▍2.摩羯座

摩羯座談感情時，往往會習慣成自然，只要對方一直陪著自己，習慣了對方的存在就離不開了，他們很依賴這種穩定的感覺，就算當初並沒有那麼深愛，隨著時間的推移會漸漸發現對方的優點，感情會越來越濃厚。摩羯座擇偶時在乎的是整體表現，像是性格、態度、經濟狀況等，對於外貌並不是那麼要求，因此不會因為對方變老、變醜就改變心意，非常專情。

▍3.處女座

處女座對另一半要求很嚴格，不過不是在外表上，他們的伴侶一定要夠優秀，而且要有上進心，兩人在一起後，一定要能互相砥礪，督促對方進步，要能夠一起打拚成長，而不是兩個人止步不前。處女座看到自己的另一半不斷進步、越來越完美，愛意會更加深厚，因此不會因為對方變胖、變醜而萌生分手的念頭。