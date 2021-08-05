全球晶圓代工龍頭台積電第二季財報顯示，合併營收約新台幣3721億5千萬元，稅後純益約新台幣1343億6千萬元，每股盈餘為新台幣5.18元，其中毛利率表現為50%，雖然台積電表示受到匯損衝擊，並承諾未來毛利率在5字頭之上，但仍擔憂未來擴產與研發之際，獲利表現會受到影響。對此，有IC設計業者指出，台積電8月起調整16奈米以上的成熟製程代工價格，法人認為若消息屬實，有機會讓公司毛利率與營益率回升。

早在今年3月底，就有傳出有IC設計業者收到台積電總裁魏哲家的信件，指出產能持續供不應求，台積電在全球擴充先進製程及成熟製程產能，未來新晶圓代工廠擴建後，2022年起、為期4季，報價不再提供折讓或是優惠，顯示「變相漲價」壓力擋不住龐大需求。如今，再度傳出16奈米以上製程漲價的消息。

外媒近期報導，南韓科技大廠三星電子有意調升晶圓代工價格，由於三星的主力產品為先進製程，這也讓外界更觀望台積電在晶圓代工報價是否有可能調整。

然而，台積電多次在法說會、股東會被問及漲價議題，台積電一向表示堅守與客戶的信任關係，除了提供客戶穩定產能與服務，不會靠漲價追求毛利率上升，會與客戶共同解決問題，才能走得更長遠。

據MoneyDJ報導，至於透露消息的IC設計業者指出，台積電8月起針對16奈米以上製程訂單，已經談妥的訂單價格不變，而是針對增加訂單的部分調整，漲幅約10~15%。不過消息也指出，台積電已經是非常壓抑漲價空間，今年也就這次調整，可說是相當維護與客戶關係。

至於5奈米製程，雖然也傳出三星漲價，但由於三星過去以低價搶單為優勢，來彌補良率不佳的問題，趁需求旺盛之際來漲價也相當合理；台積電則是擁有多家重量級客戶訂單，理論上不太可能漲價。