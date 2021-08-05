王品集團5日召開董事會，通過民國110年上半年合併營收83.9億元，較去年同期增加30.17%，其中台灣事業群營收51.8億元，年增7.63%；大陸事業群營收32.1億元，年增96.59 %。上半年稅後虧損0.7億元，每股稅後虧損0.98元。

王品集團第二季合併營收36.7億元，較去年同期增加5.43%，稅後虧損2.1億元，每股稅後虧損2.82元。雖受台灣疫情升溫干擾，隨著7月底各縣市餐飲內用解禁，下一季營運有望逐漸回穩。

自5月中疫情急遽升溫，全台三級警戒禁餐飲內用，王品僅能仰賴外帶外送、冷凍食品、電商收入支撐，衝擊台灣事業群業績表現，Q2營收20.7億元，較去年同期減少14.36%。大陸事業群營收16億元，較去年同期大增50.29%，除了有五一連假推升消費需求，大陸疫情持穩也帶動市場穩步復甦。

王品集團同時公佈7月自結營收為10.4億元，月增18.78%、年減25.43%。台灣事業群營收4.8億元，月增31.97%、年減47.18%，衰退幅度較上月收斂，7/27日多數縣市開放餐飲內用，挹注營收回升。大陸事業群營收5.6億元，月增9.31%、年增15.9%。隨著8/3日雙北、宜蘭解禁，全台餐飲內用宣告解封，王品會雙軌並行、同步提供內用與外帶外送服務，期待疫情早日趨緩，餐飲市場早日回溫。