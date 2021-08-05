默克(Merck)周四上調全年財測；另外在實驗室設備需求以及針對新冠疫苗提供的治療需求提振下，第二季獲利優於預期。

第二季經調整息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)增加46.7%，來到16億歐元(約18.9億美元)，超越分析師預期的14.6億歐元。

執行長Belen Garijo強調公司三大部門的貢獻，保健、生命科學，和電子部門(Electronics)。

因業績公布，默克目前股價上漲3.7%，今年以來的漲幅來到30%。

默克第二季銷售增加18.2%，經幣值調整的銷售則增加23%。

默克預計自2020年底以來的復甦將持續，特別是由於新冠傳染病，生命科學業務將顯著地有正面貢獻。

該製藥集團預計今年銷售將成長12%至14%之間，優於先前預測的10%至12%；經調整EBITDA將增加21%至25%，亦優於此前財測。

如果各國政府增加對疫苗的訂購，以對抗新的變種病毒，此將拉高默克相關營收，財務長Markus Kuhnert表示。

默克公司的生命科學業務部門主要由之前的Millipore和Sigma Aldrich兩公司所組成，主要為鞏固該部門作為公司主要成長動力，協助公司營收增加28.2%以及集團佔半數的利潤。