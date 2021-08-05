大銀微系統(4576)今天下午舉行線上法說會，上銀集團總裁卓永財表示，由於自動化、半導體、面板及工具機產業需求增加，交期產能都有提升，大銀第3季、第4季營收樂觀，下半年營收有機會比上半年成長，毛利率因產品組合不同，下半年不能很確定，但目前來看，毛利率第3季會優於第2季好。他也進一步表示，明年看來產業升級及半導體需求熱，今年下半年到2022年展望都還可以。

大銀第2季營收為7.94億元，創單季新高，季增14％，年增25％，主要產業升級自動化需求強勁，電動車、半導體供不應求所致，毛利率為34.5％，較上季35.8％下滑1.3百分點，主要為匯率及產品組合影響，但較去年同期33.9％成長。而雲科廠一期廠房驗收完成，提列折舊，加上5月薪資調漲及發放獎金，使得營業費用上升，營業利益為0.97億元，季增28％，年增98％，稅後淨利0.74億元，季增12％，年增92％，每股盈餘為0.58元。

上半年累計營收14.89億元，毛利率35.09％，營業淨利1.73億元，合併稅後盈餘1.26億元，年增率176.89％，每股盈餘1.06元。

以地區來看，亞洲占比為57％、台灣15％、歐洲18％、美洲10％，其中，歐洲區比重季增18％，主要歐洲疫情趨緩，訂單增加，尤其在電動車、Mini LED產業部分，台灣及美洲雖然營收占比下滑3％及2％，並非金額衰退，而是其他地區成長所致。

卓永財表示，大銀希望走向年營收50到100億元是未來的目標，大銀產品進入門檻高，可以銷售產品聚焦在運動跟控制類產品，相信大銀走的方向是對的，對於公司營收達到50億元跟100億元時間會比預期設定時間縮短。

訂單能見度來看，大銀元件產品約1個月到3個月，系統件6個月。元件過去沒有關鍵零組件或IC缺貨問題，過去元件10天就可以交件，但現在出現這些問題，船期也不可靠，交期有受到影響。目前訂單超過產能，陸續擴充產能，累計到7月中接單金額超過2018年全年金額。

至於漲價部分，大銀產品今年第1季開始漲價，一直適用到第3、4季，明年是否漲價卓永財認為還不確定，要看到時外部環境變化，由市場供需及原料、船期等變動來決定。