HDI大廠華通(2313)上半年稅後盈餘為15.46億元，年減19.85%，每股盈餘為1.3元，由於進入傳統旺季，華通7月合併營收為53.58億元，為歷年同月新高，華通表示，客戶需求頗為強勁，訂單能見度高，看好歐美解封禁後對各種消費性電子新品的採購力道，營運可望逐月走高。

第2季為傳統淡季，且中系手機業者調整庫存、加上客戶端零組件長短料提貨不如預期與東南亞疫情封城和匯率等因素影響，華通第2季合併營收123.6億元，單季毛利率15.96%，稅後盈餘為6.15億元，單季每股盈餘為0.52元；累計上半年合併營業收入為257.64億元，營業毛利為43.52億元，營業淨利為20.96億元，稅前盈餘為19.62億元，稅後盈餘為15.46億元，年減19.85%，每股盈餘為1.3元。

第3季進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品陸續進入量產，中系手機客戶也推出新機搶市，華通產能利用率自7月爬升達到80%到90%以上的滿載水位，推升7月合併營收達53.58億元，月增41.68%，年增5.55%，為歷年同期新高，累計前7月合併營收為311.22億元，年成長1.75%。

華通表示，依目前接單情況來看，第3季及第4季都有傳統旺季，且客戶需求頗為強勁，訂單能見度高，看好歐美解封禁後對各種消費性電子新品的採購力道，下半年營運可望逐月走高，旺季效應可期；除HDI產品的需求暢旺外，第三季華通的軟板會應用在美系新手機的電池板、TWS無線藍牙耳機，軟硬結合板的部分也積極切入新產品，眾所矚目的衛星通訊產品方面，星鏈計畫宣布通訊服務將有機會於8、9月在全球開放上線，受惠發射衛星需求穩定，地面接收的終端設備也有望跟隨用戶數增加而放量，為華通下半年的業績增添柴火。

華通的生產基地主要為位於台灣的蘆竹廠、大園廠，位於中國大陸的惠州廠、重慶廠以及蘇州廠，台灣廠區以及重慶廠主要生產高階的HDI板，惠州廠區則為HDI、傳統板、軟硬複合板、軟板以及SMT的生產基地，蘇州廠區則為SMT打件廠；今年第3季，重慶二廠第一期HDI新產能可投入營運，預計7月小量試產，8-9月接單後陸續量產，近期已開始評估第二期的擴建計畫。

華通表示，今年PCB產業無法避免面臨原材物料銅、玻布等價格上漲壓力，以及各電子產品零組件缺料問題與全球各區域受疫情影響等不確定因素衝擊，公司將隨時針對各種狀況採取適當的應變，盼藉由良好的客戶、供應鏈關係充分合作，加上公司本身良率、效率的改善，期待把成本上漲的逆風降至最小，維持獲利穩定成長。