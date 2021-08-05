奇偶(3356)上半年稅後盈餘為9047萬元，每股盈餘為1.01元，奇偶科技總經理王有傳表示，公司轉型已經讓本業逐步轉正，加上歐美各國施打疫苗後陸續解封，預期將會帶動安控產品安裝需求。

奇偶科技歷經約兩年調整，在產品面或人力部分都做很大的改變，透過降低成本以及推出更多樣化的產品組合，轉型已經讓本業逐步轉正。

奇偶科技110年第2季合併營業收入3.2億元，季增21%，年成長35%，毛利率48%，與第一季持平，營業淨利4915萬元，雖受業外匯率衝擊，單季稅後盈餘為4500萬元，淨利率14%，以目前股本8.98億元計算，單季每股盈餘0.5元；累計上半年合併營收為5.8億元，年成長3%，產品優化策略奏效，合併毛利率48%，較去年同期增加3個百分點，營業淨利6476萬元，稅後盈餘為9047萬元，淨利率16%，每股盈餘為1.01元。

奇偶科技表示，第2季營收成長主要來自於北美及部份歐洲與亞洲多數國家出口復甦所帶動，而北美及歐洲地區的上半年營收也皆較去年同期增長，逐漸擺脫去年上半年受到新冠肺炎疫情所拖累的陰霾。