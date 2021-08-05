大陸疫情出現多點發生、局部爆發態勢，疫情防控挑戰難度大增。大陸國家衛健委今天表示，大陸現有疫情防控措施對Delta病毒株仍有效，疫苗仍有良好防護作用。

大陸國務院聯防聯控機制於5日舉行記者會，介紹進一步加強疫情防控有關情況。

有記者問，目前Delta毒株已經成為全球疫情流行的一個最主要的毒株，引起南京疫情的毒株也是德爾塔，對此如何看待？

大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，Delta變異株最早發現於2020年9月印度報告的新冠肺炎病例中，世界衛生組織於今年5月10日宣布將Delta變異株納入全球需關切的新冠病毒變異株。

他指出，Delta目前已在130多個國家和地區流行，成為全球新冠大流行的主要病毒株，該毒株具有傳播速度快、體內複製快、轉陰時間長等特點。

他稱，國內外相關科學研究和疫情防控實踐表明，Delta變異株並沒有導致新冠病毒生物學特性發生顛覆性改變，傳染源、傳播途徑基本清楚，現有的疫情防控措施對德爾塔變異株仍然有效，此外，現有疫苗仍然有良好的預防和保護作用，能降低病毒在人群中的傳播風險，減少感染者的傳播力，有效降低感染後的重症發生率和病死率。

他說，前一段時間，大陸首次成功阻斷了發生在人口稠密、流動性大的廣東省幾個地市的Delta變異株本土疫情傳播，證明接種疫苗，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、避免人群聚集等措施是有效的。