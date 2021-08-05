高雄市長陳其邁為體恤疫苗施打站醫護人員及現場工作人員辛勞，特別以高雄在地火鶴花製成2000支花束，分送至高雄各大疫苗接種站，向醫護人員以及前線工作人員致上最崇高的謝意，希望以療癒花束舒緩接種站工作人員一天的辛勞，也謝謝所有辛苦的工作人員在防疫期間付出。

除了致贈感謝花束外，高市府農業局更與農民團體及花藝老師合作，於疫情微解封後陸續在公共場域進行花卉佈置，像高雄捷運站、高雄監理站及林園區公所都可以看到。本週起更安排在高雄巨蛋、鳳山體育館及岡山農工等三地大型疫苗施打站，展出以高雄市內門區火鶴花為主題的花卉布置，要讓接種疫苗的市民朋友，在進行疫苗施打的同時，也能一同欣賞盛夏的火鶴花饗宴。

火鶴花花卉展示每場展期10天，鮮豔奔放的火鶴花花語為熱情、熱血，諧音「乎賀」也象徵吉祥如意，搭配文心蘭、腎藥蘭等國產優質花卉，希望花卉藝術能緩解疫苗接種者緊張情緒，並為現場醫護工作人員加油打氣，讓新冠肺炎「緊乎賀」，也為原本生硬的疫苗接種站增添活潑氣息。

農業局張清榮局長表示，高雄是火鶴花的主要產地之一，種植面積約四十一公頃，其中又以內門區的火鶴花聲名遠播，而且內門火鶴花在花農的努力改良下，火鶴花不只有艷麗的大紅色，更有紫色、粉色、綠色等色彩繽紛，用來送禮跟自宅插花擺設都非常適合，長年受日本市場喜愛，也是每年高雄外銷日本的花卉主力。張局長亦表示希望藉由這次火鶴花花卉展示，讓高雄市的民眾一起感受火鶴的美，也希望全台的疫情「緊乎賀」。