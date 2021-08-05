緊鄰國定古蹟孔廟旁的歷史建築原大成幼稚園，將轉型作為勞動署的青年職涯發展中心。（吳敏菁攝）

和美街長宿舍修繕去年風光落成，已委外承租作為藝文展演中心，預計年底前可以啟用。（本報資料照片／吳敏菁彰化傳真）

保存文化資產是重要使命，怎麼再活出第二春更是修復後一大考驗，彰化市國定古蹟孔廟旁的原大成幼稚園，歷經9年承租作為餐飲，8月租約到期，經文資審議通過，已撥勞工處，作為青年職涯發展中心；今年修復落成的和美街長宿舍也將承租作為藝文展演中心。

彰化市原大成幼稚園是市民記憶的成長搖籃，原址是建於1745年、清乾隆10年的白沙書院，後來因市街改正拆毀，1948年成立彰化市大成幼稚園，2006月26日公告為歷史建築。

大成幼稚園作為公立幼稚園曾經搶破頭，還得漏夜排隊抽籤，因空間不足、被登錄歷史建築後，幼稚園遷移，增建玻璃屋作為餐飲空間，前排木構教室、迴廊等，則作為展覽空間。

是不是歷史建築、古蹟再利用只能朝向餐飲，一直引起檢討，大成幼稚園經營餐飲也9年了，今年契約也到期，去年受疫情衝擊，商機就大受影響，業者也無意續租，縣府深入思考再利用，決定移撥勞工處，作為青年職涯發展中心。

文化局長張雀芬表示，大成幼稚園移撥勞工處經文資審議通過，日前已完成點交作業，建物部分損壞，北外牆主體結構等都將進行小型修繕。

勞工處長柯呈枋指出，青年職芽發展中心預計年底啟用，派駐兩名常駐人員，還有志工，中央設置櫃台，兩側提供青年創業發想空間，和開放式書報閱覽，後方玻璃屋提供講座等活動。

和美街長宿舍從殘破到登錄歷史建築、啟動修復，前後歷經10年，去年好不容易落成，為和美街頭增添文化氣息，各界關切不要再落入閉門深鎖的窠臼，文化局經文資審議通過，日前已承租彰化縣大愛長照關懷協會，作為推廣藝文、展覽、劇場和場地出租，預計也在年底前開放啟用。