台南善化、新化區一期稻作多抽地下水種長糯米，今年5、6月收成後，糧商發現部分農友長糯米摻過多紅米，嚴重的有超過2成，因此收購價降0.5元。農友表示，善化地區受害面積約有300甲，代耕業者、秧苗業者都稱秧苗、稻穀來源都不變，不知原因為何，無人主動出面談賠償。

善化農友胡國興表示，糧商與農友契作長糯米金額每台斤10元，5、6月收成後，農友陸續拿長糯米去交貨，糧商碾米查驗時，發現摻紅米現象比往年嚴重，農友一看也傻眼，種長糯米這麼多年從來沒有這種狀況，摻紅米嚴重的農友收購價也被砍了0.5元。

善化區一名糧商表示，去年就傳出台南地區有秧苗場的長糯米摻有少數紅米，已有傳聞要大家注意，沒想到果真今年收成後發現更嚴重，大約有1／3農友摻紅米逾1成，嚴重的2成以上，由於紅米比長糯較不易熟，吃起來口感還是有差。

農友表示，與代耕業者都是長期合作，也很信任他們拿的秧苗，並不知道去哪家秧苗場拿的，如今出了問題，是否代耕業者要與秧苗場討論如何賠償，只聽說較早去找育苗場協商的農友有拿到每分地500元補償，後續又無下文，到現在還不出來面對問題。

善化區嘉南里里長林儀伍表示，從6月至今已有10多名農友向他反應，農友心存良善，疫情期間也不催逼，但氣不過代耕業者、秧苗場不積極作為，據屏東秧苗場業者表示，如果是此情況，自己就會認賠。農友表示，與代耕業者都是認識多年，不好撕破臉，但起碼要去育苗場討個交代，問清楚什麼原因，要不然明年怎麼合作。

位於歸仁區育苗業者則表示也不知今年為何會這樣，稻穀來源多年來都是同一上游，至於要如何賠償受害農友，業者表示還在討論中。農糧署台南分署也接到陳情，邀農業局、台南農業改良場等相關單位5日至秧苗場了解情形。